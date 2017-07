Enquête ce dimanche sur M6 sur le signe extérieur de richesse ultime : le mega-yacht privé...

Un documentaire de Jérôme Dion diffusé vers 23 heures ce dimanche 30 juillet sur M6.

Emirs du Golfe, oligarques russes et milliardaires rivalisent pour posséder le plus beau, le plus grand et le plus cher du monde. C’est l’Azzam de l’Emir d’Abu Dhabi qui détient tous les records : 180 mètres de long, six ponts, un salon de 500 mètres carrés, une piscine à débordement et une piste d’hélicoptère pour un coût estimé à 600 millions de dollars. Juste derrière, l’Eclipse de Roman Abrahmovitch, qui mesure 164 mètres. Et il y en a aujourd’hui de plus en plus (déjà 35 méga-yachts de plus de 100 mètres de long). On les croise sur la Côte d’Azur, au large d’Ibiza, de Monaco, aux Caraïbes, du côté de Saint-Barth, en Floride et dans les fjords du Groenland.

Ces palaces flottants, grands comme des paquebots de croisière, sont devenus le joujou préféré des ultra-riches. Entre eux, c’est désormais la course au gigantisme et à la démesure. Les chantiers navals spécialisés (Pays-Bas et Allemagne) croulent sous les commandes. Dessinés par les plus grands designers de la planète, certains de ces yachts disposent d'un terrain de basket, d'une clinique, d’une salle de cinéma, d’une discothèque, de cheminées à l’ancienne, d’un spa (avec sauna, hammam, jacuzzi, salon de massage et de coiffure) et même d'un sous- marin de poche pour explorer les fonds marins.

L’industrie du yachting de luxe, ce sont des milliers d’emplois (dont les équipages, au minimum une cinquantaine de personnes par bateau) et un chiffre d’affaires de 25 milliards d’euros par an. Les propriétaires de méga-yachts, c’est aussi et surtout un club ultra fermé avec ses rites et ses secrets.

Pour ce document, plusieurs milliardaires ont ouvert leurs portes et ont accepté de nous embarquer à bord de leurs palaces flottants pour des croisières d’anthologie. Nous suivons suivi, au quotidien, les nouveaux métiers (architectes navals, décorateurs, blogueurs) qui gravitent dans cet univers surprenant. Et les caméras ont pu filmer, notamment au salon international des yachts à Dubaï, les coulisses de certaines transactions entre vendeurs et acheteurs.

Des Emirats arabes unis à Miami en passant par le Groenland et la principauté de Monaco, enquête sur la nouvelle passion des milliardaires.