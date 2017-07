Enquête sur le business de la garde d'animaux, dans Capital ce dimanche sur M6.

Garde d’animaux : le nouveau business de l’été ? Un des sujets du magazine Capital ce dimanche.

Un programme rpésenté dès 21 heures par Bastien Cadéac sur M6.

Pour un Français sur deux, c’est le même casse-tête lors des départs en vacances : que faire de son animal de compagnie quand il ne peut être du voyage ? Si aucun ami ou voisin coopératif n’est à l’horizon, ne reste plus alors que la solution payante. Mais là encore, le choix est vaste : à côté de la traditionnelle pension, de nouvelles formules se développent : hôtel de luxe, garde à domicile, ou même pet-sitting entre particuliers, proposé par des sites comme Animaute, Holidog ou DogVacances.

Quel est le coût de chaque formule et pour quelles prestations? Comment savoir à qui on a affaire sur ces sites de pet-sitting, et quelles garanties vous protègent si le traitement n’est pas vraiment royal ni loyal ? Au final, qui prospère sur les vacances de votre chien ou chat adoré ?

