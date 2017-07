Enquête sur les produits allégés le 10 août sur C8.

Le 10 août à 21 heures sur C8.

Sodas, yaourts, biscuits etc..., les produits allégés envahissent nos rayons de supermarché ! En France, le marché minceur atteint chaque année plus d’1,5 milliard d’euros et 1 Français sur 4 en consomme quotidiennement.

Si ces aliments plaisent autant, c’est parce que la promesse qu’ils font est irrésistible : mangez ce que vous voulez et sans prendre le moindre kilo supplémentaire ! Mais savez-vous vraiment ce qu’ils contiennent ? Derrière ce marché du light, des produits méconnus : les édulcorants.

Dans les sodas, les biscuits, les crèmes desserts, il y en a partout, des milliers de références ! L’apparence du sucre, le goût du sucre, mais sans aucune calorie. Mais comment ces édulcorants sont-ils fabriqués ? Aspartame, stevia, fructose, etc... pourquoi les industriels continuent-ils d’en inventer toujours de nouveaux ? Et pourquoi certains font-ils polémique ?

Plus surprenant encore, l'équipe de ce document a réalisé une expérience inédite avec une célèbre chercheuse britannique spécialisée dans l’alimentation. Loin de la promesse des emballages, certains produits allégés favoriseraient la prise de poids !

Immersion dans un monde qui fait rêver mais qui dissimule certaines réalités moins sympathiques qu’on ne pourrait le croire...

Un documentaire de 90 minutes réalisé par Benoite Juneaux et Corentin Bomstein & Olivier de Vellis.