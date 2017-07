Enquête sur M6 sur ces consuls qui viennent au secours des Français au bout du monde. Un documentaire de Camille le Pomelec (Babel Presse) proposé le dimanche 23 juillet à 23 heures sur M6, lors du magazine Enquête Exclusive.

A l’étranger, les Français ne sont jamais seuls en cas de problème. N’importe où dans le monde, lorsqu’un ressortissant français (touriste ou en déplacement professionnel) perd ou se fait voler ses papiers, est victime d’un accident, d’une agression, d’une catastrophe naturelle, lorsqu’il doit se faire hospitaliser ou même emprisonner, il peut compter sur les agents du ministère des Affaires étrangères. La France détient le troisième réseau diplomatique au monde. Aux quatre coins de la planète, il y a 163 ambassades et, surtout, plus de 500 consuls qui, sur le terrain, servent tour à tour de référent administratif, d'assistant social, de conseiller et aussi de psychologue.

A New Delhi (Inde), l'équipe de ce document a suivi le consul Dimitri Demianenko, un diplomate chevronné de 45 ans. Délivrance de passeports en urgence, aide aux touristes victimes d’arnaques et visites à l'hôpital de Français atteints du « syndrome de l’Inde » (hallucinations, crises d’angoisse et de panique), le consul met tout en œuvre pour secourir ses compatriotes en détresse. Il a même créé un service d'aide sociale unique en son genre, qui reçoit notamment les femmes françaises confrontées à un mari indien violent.

A Rio de Janeiro (Brésil), Sebastien Jandeau, le chef de chancellerie du consulat, vole au secours de jeunes Français arrivés au Brésil sans argent et sans contacts. Complètement perdus, ils deviennent des proies faciles. Sébastien Jandeau va même jusqu’à rendre visite aux Français jetés en prison par les autorités brésiliennes. Sa mission : leur trouver un avocat et s’assurer qu’ils sont en bonne santé et ne manquent de rien.

Plus de deux millions de Français résident hors de France. Pour veiller sur eux, le ministère des Affaires étrangères se repose sur un important réseau de bénévoles. Aux Iles Canaries (Espagne), c’est un chef d’entreprise espagnol, amoureux de la France, qui vient en aide aux résidents Français en difficulté.