flashtalk change de formule sur France Ô et devient quotidien.

À la rentrée, #flashtalk, l’émission citoyenne de France Ô (diffusée également sur Les Chaînes Parlementaires) change de formule au profit d’un format de 13 minutes pour inciter au débat sur les sujets d’actualité qui agitent la société française.

Entièrement tourné avec des smartphones dans des lieux publics, ce rendez-vous désormais quotidien renforcera sa dimension numérique par la création d’une page Facebook alimentée par des contenus web exclusifs.

L’inégalité des territoires, le sport et la réussite, les jeunes et le travail seront quelques-uns des thèmes abordés dans cet espace de débat interactif, à retrouver sur la télévision et sur le Web.

Crédit photo © Gilles Gustine - France Télévisions.