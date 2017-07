Fort Boyard le 29 juillet avec Tom Villa,Cyril Féraud, Alex Goude...

Créé par Jacques Antoine, Jean-Pierre Mitrecey et Pierre Launay, présenté par Olivier Minne, le jeu Fort Boyard est à l'antenne quasiment chaque sameid à 21 heures sur France 2.

Le 29 juillet, équipe composée de :

Jarry,

Alex Goude,

Tom Villa,

Jade Lagardère,

Sandrine Corman,

Cyril Féraud.

Ensemble, ils joueront pour l'association Un cadeau pour la vie. Créée en 2008 par les enfants de Nancy Haccoun,

Un cadeau pour la vie a pour ambition de donner le sourire aux enfants malades et améliorer leur séjour à l’hôpital. L’association intervient à la demande des hôpitaux pédiatriques et travaille en étroite collaboration avec le personnel médical pour être au plus proche des enfants hospitalisés et ainsi répondre rapidement aux demandes et besoins des jeunes malades.