France 2 réalise sa meilleure journée pour un 14 juillet depuis plus d'une décennie.

France 2 s'est largement placée en tête des audiences vendredi 14 juillet avec en moyenne 26.4% de part d'audience, annonce le service public. La chaîne réalise sa meilleure journée pour un 14 juillet depuis plus d'une décennie.

- Gros score pour l'édition spéciale "14 juillet 2017" diffusée entre 8h15 et 13h. L'émission spéciale proposée par la rédaction nationale de France Télévisions, présentée par Marie-Sophie Lacarrau, Julian Bugier, Stéphane Bern et Pierre Servent est leader sur sa tranche et a rassemblé plus de 3,3 millions de téléspectateurs pour 33,7% de part d'audience, ce qui représente le meilleur score depuis 2011. Le défilé du 14 juillet a rassemblé plus de 4,2 millions de téléspectateurs et 36,6% de part d'audience.

- 3.5 millions de téléspectateurs et 24,8% de PdA pour le JT de 13 heures présenté par Nathanael de Rincquesen, (3,7 millions de téléspectateurs et 24.3% de PdA pour le JT de 20 heures, présenté par Laurent Delahousse).

- A partir de 14h15, ce sont en moyenne 5 millions de téléspectateurs pour 42,7% de PdA qui ont suivi le Tour de France, avec notamment un pic à 6,4 millions au moment de la victoire du français Warren Barguil. Il s’agit de la meilleure performance d’audience pour une étape du 14 juillet depuis 2015.

- Vélo Club sur France 2, présenté par Laurent Luyat en direct après l'arrivée de l'étape, a été suivi en moyenne par 2,3 millions de téléspectateurs pour 21,8% de PdA. Il s'agit de la meilleure audience pour l'émission Vélo Club lors de cette édition 2017.

- A partir de 20h55 en direct, Le Concert de Paris, présenté par Stéphane Bern a réuni en moyenne 3,1 millions de téléspectateurs pour 20,4 % de PdA. C'est le meilleur score depuis que l'émission existe (2013).

- Le feu d'artifice s'est placé en tête des audiences et a réuni en moyenne 3,4 millions de téléspectateurs avec 28,8% de part d’audience.