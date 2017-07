Grand Prix Franco-Allemand des Médias pour l’association européenne de la société civile SOS Méditerranée.

Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) vient d’être remis au cours d’une cérémonie tenue à la Maison de l’UNESCO. Les prix ont été décernés dans les catégories Écrit, Multimédia, Vidéo, Audio et Jeunes Talents.

Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias a été remis à l’association européenne de la société civile SOS MEDITERRANEE pour son important engagement humanitaire.

A l’ouverture de la cérémonie, Daniel Janicot, le Président de la Commission Nationale française de l’UNESCO, a salué le travail du Prix Franco-Allemand du Journalisme par ces mots : « Votre initiative porte en elle l’esprit de l’UNESCO qui est vous le savez de « Construire la Paix dans l’esprit des hommes et des femmes » ».

Thomas Kleist, Président du PFAJ et PDG de la Saarländischer Rundfunk (SR), a loué les actions de sauvetage de nombreux naufragés de SOS MEDITERRANEE et l’engagement des civils qui s’y consacrent pour pallier à un manque d’action des institutions gouvernementales nationales et européennes. Dans son discours, Thomas Kleist a souligné le rôle de l’association dans le maintien de l’idéal européen. « SOS MEDITERRANEE veille de façon déterminante à ce que les valeurs de notre société ainsi que les idées des Lumières et de l’Humanisme puissent littéralement survivre dans un monde libre. Chaque personne sauvée témoigne du respect de ces valeurs. »

Grâce à l’intervention de SOS MEDITERRANEE, plus de 13 000 personnes ont pu jusqu’à présent être sauvées de la noyade. Cette association humanitaire est exclusivement financée par des dons.

Delphine Ernotte Cunci, PDG de France Télévisions a insisté sur l’importance du Prix Franco- Allemand du Journalisme en ajoutant : « Il est frappant de constater à quel point, dans le contexte actuel, le PFAJ semble résonner encore plus fortement. Nous partageons les valeurs d’une information indépendante, transparente et utile, des valeurs que les services publics portent haut en défendant un journalisme exigeant, qui permet aux citoyens de nos deux pays de distinguer le vrai du faux, les rumeurs de l’info, d’en expliquer le contexte, d’en décrypter les conséquences. »

Doté d’une valeur totale de 30 000 euros, le Prix a été décerné dans chaque catégorie aux lauréats suivants :

· Marion Van Renterghem pour « Angela Merkel d’Est en Ouest » (Le Monde, Catégorie Écrit)

· Vera Rudolph pour « TAXI Europa » (swr.de, Catégorie Multimédia)

· Christian Frey et Susanne Wittek pour « Stille Retter – Sauvés par des justes » (ARTE / NDR, Catégorie Vidéo)

· Sabine Wachs pour « SOS im Mittelmeer » (Saarländischer Rundfunk, Catégorie Audio)

· Sophie Serbini et Côme Tessier pour « C’est Jérôme » (So Foot, Catégorie Jeunes talents, avec le soutien de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse).