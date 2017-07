Grand weekend de sport automobile sur les chaînes du Groupe Canal+ : le programme complet.

Pour les fans de sport automobile...Ce week-end, direction l’Angleterre et le circuit de Silverstone pour les pilotes de Formule 1. En Grande Bretagne, Lewis Hamilton pilotera à domicile et reste sur trois victoires consécutives. L’opportunité de rejoindre Sebastian Vettel en tête du classement des pilotes.

Vendredi 14 juillet

09H50 : Essais libres 1 en direct sur CANAL+SPORT.

13H50 : Essais libres 2 en direct sur CANAL+SPORT.

Samedi 15 juillet

10H50 : Essais libres 3 en direct sur CANAL+DECALE.

Formule 2, Course 1 en Grande-Bretagne sur CANAL+SPORT. Commenté par Julien Fébreau avec Franck Montagny.

13H45 : Qualifications en direct sur CANAL+.

21H50 : Formule E à New York en direct sur CANAL+SPORT. Commenté par Stéphane Genti avec Renaud Derlot.

Dimanche 16 juillet

09H00 : GP3, Course 2 en direct sur CANAL+SPORT. Commenté par Jules Deremble avec Renaud Derlot.

12H15 : Formule 2, Course 2 en Grande-Bretagne sur CANAL+SPORT. Commenté par Laurent Dupin avec Franck Montagny.

13H00 : La grille F1 en direct sur CANAL+. Thomas Sénécal accompagnée de Franck Montagny fait vivre la remontée de la grille jusque la pole position. Au sommaire : - Le Tour de Franck - Interview de Charlie Whiting, le directeur de course de Formule 1, par Jean Alesi. - Pierre Gasly entre Japon, Angleterre et New York : reportage sur l’espoir français du sport automobile. Le champion GP2 l’an passé rêve d’accéder à la Formule 1. Actuellement en Formula Nippon au Japon, il est pilote réserve chez Red Bull et pilotera en Formule E à New York. La rédaction F1 l’a suivi pendant son tour du monde.

14H00 : Le Grand Prix de Grande Bretagne en direct sur CANAL+. Commenté par Julien Fébreau et Jacques Villeneuve.

18H55 : Formule E à New York en direct sur CANAL+SPORT. Commenté par Stéphane Genti avec Renaud Derlot.

20H00 : FORMULA ONE, le magazine de la F1 en direct sur CANAL+. Présenté par Margot Laffite avec Franck Montagny et Julien Febreau. Lance Stroll et Claire Williams sont les invités de l’émission. Au sommaire : - Les images du F1 Show à Londres. - Toutes les informations du weekend.

21H20 : Indycar à Toronto en direct sur CANAL+SPORT. Commenté par Stéphane Genti avec Jean-Karl Vernay.

