Great Balls of Fire en quasi direct cette nuit, avec le combat Brock Lesnar - Samoa Joe.

Dans la nuit de ce dimanche 9 au lundi 10 juillet à 02h10 heure française, vivez en exclusivité et en quasi-direct sur AB1 la première édition du GREAT BALLS OF FIRE commentée par Christophe Agius et Philippe Chéreau.

Le ring de l’American Airlines Center de Dallas va s’enflammer avec le combat principal qui oppose 2 mastodontes de la WWE, Samoa Joe et Brock Lesnar. Depuis sa victoire sur la légende Goldberg lors du mythique Wrestlemania, Lesnar est bien installé au sommet de la WWE. Mais c’est sans compter sur la détermination du challenger Samoa Joe, qui s’impose comme la nouvelle sensation de la compagnie de Stamford, prêt à en découdre avec « The Beast ».

Les combats de la soirée :

- Brock Lesnar vs Samoa Joe : Match simple pour le titre Universel

- Roman Reigns vs Brock Lesnar

- Alexa Bliss vs Sasha Banks : Match pour le titre de Championne féminine de Raw

- Seth Rollins vs Bray Wyatt : Match simple

- Enzo Amore vs Big Cass : Match simple

- The Miz vs Dean Ambrose : Match pour le titre Intercontinental

- Cesaro et Sheamus vs The Hardy Boyz : Iron Man Match de 30 minutes.