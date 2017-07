Harcèlement à l'école : document et débat le 11 septembre sur LCP.

Environ un enfant sur dix souffre de harcèlement entre 8 et 17 ans.

C’est le sujet du documentaire de 52 minutes proposé par Nicolas Bourgouin et Amandine Stelletta, une jeune femme de 27 ans, victime pendant quatre interminables années du harcèlement provoqué par deux de ses « amies intimes ». A voir le lundi 11 septembre à 20h30 sur La Chaîne Parlementaire.

Cette histoire est terrible mais pas unique et c’est tout l’enjeu de ce film. D’un côté des enfants en souffrance, de l’autre d’autres enfants appuyant là où ça fait mal, jouant la force de l’union contre un seul, démuni et reclus dans sa honte. Les parents sont démunis, lorsqu’ils s’aperçoivent que leur enfant est touché par ce fléau ; l’institution le nie ou le sous-estime bien souvent, et peu d’initiatives prennent en compte cette détresse.

Un débat suivra, avec :

- Eric Debardieux, pédagogue

- Nora Fraisse, présidente de l’association « Marion la main tendue »

- Nathalie Goujon, psychologue

- Amandine Stelleta, réalisatrice du documentaire