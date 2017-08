Hitler et Churchill - Le combat de l’aigle et du lion à la rentrée sur France 3.

A découvrir vers fin août ou début septembre en première partie de soirée sur France 3, le documentaire inédit Hitler et Churchill, le combat de l'aigle et du lion .

Un 90 minutes réalisé par David Korn-Brzoza.

Winston Churchill et Adolf Hitler : le « vieux lion » contre l’aigle allemand. Choc des titans dont l’affrontement au sommet domine le siècle. Et nous rend sensible la vertigineuse contingence de notre Histoire : que serait-il advenu de l’Europe si ces deux hommes avaient été autres ?

D’un côté, Winston Churchill, l'un des hommes les plus adulés du siècle. Son humour, son style, son autodérision, son audace face à l'adversité demeurent encore aujourd’hui un exemple de leadership et de courage politique. Il est l'un des dirigeants politiques les plus populaires de tous les temps : un géant qui a traversé le XXème siècle. De l’autre, Adolf Hitler, certainement le dirigeant le plus haï de l'histoire contemporaine. Sa personne, son régime, ses idées incarnent la peur, la xénophobie, le racisme, la haine de l'humanité.

De 1940 à 1945, ces deux personnalités aux antipodes l'une de l'autre ont consacré chaque minute de leur existence à vouloir s’anéantir mutuellement. Ce film documentaire se propose de raconter leur combat, depuis leur expérience commune des tranchées de 1914-18 jusqu’à la fin de la Seconde guerre mondiale. Une lutte dont le dénouement, au départ incertain, a déterminé le sort de l’humanité.

A partir d’images d’archives minutieusement restaurées et colorisées, ce film révèlera comment ces deux fauves se sont d’abord épiés pendant presque dix ans, avant de se livrer sur le champ de bataille à une lutte sans merci, entraînant dans leur sillage des millions d’hommes et de femmes dans le conflit le plus meurtrier de tous les temps.

Voix commentaire : Stéphane Freiss.