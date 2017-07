Hommage national à Simone Veil retransmis mercredi sur France 2, Franceinfo et TV5.

La programmation est modifiée demain, mercredi 5 juillet, à partir de 10 heures sur la chaîne publique France 2.

Diffusion de l’hommage national à Simone Veil aux Invalides.

Conséquence, la rediff. de la série Private Practice, les jeux Motus et Les Z’amours ne seront pas diffusés. La suite de la journée reste inchangée.

France 2 (+ TV5).

Dès 9h55, en direct

Présentation : Julian Bugier avec Nathalie Saint-Cricq. Accompagnés d' Annick Cojean, journaliste et grand reporter, ils commenteront cet hommage en direct, avec les journalistes depuis les Invalides.

Franceinfo.

Dès 9h30, en direct

Présentation : Clémence de la Baume et Gilles Bornstein

Analyses, commentaires et décryptages avec Sarah Briand, journaliste, Geniève Fraisse, philosophe et Marek Halter, écrivain, ainsi que d'autres invités en plateau et duplex depuis les Invalides avec Marion Mercier.