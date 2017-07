Hommages TV à Jeanne Moreau : les déprogrammations des chaînes (mis à jour).

Cet article sera édité, plusieurs chaînes se manifestant sans doute dans les prochaines heures ou prochains jours pour rendre hommage à la comédienne Jeanne Moreau.

Belle soirée spéciale ce lundi sur ARTE : Le Journal d'une femme de chambre à 20h55 puis Jules et Jim à 22h30.

Le journal d’une femme de chambre de Luis Buñuel avec Jeanne Moreau, Michel Piccoli, Georges Géret. D’après le roman d’Octave Mirbeau (France/Italie, 1963, 1h34mn, noir et blanc); Une femme de chambre fraîchement débarquée dans un manoir provincial observe les manies de ses employeurs. Un tableau suffoquant, cruel et virtuose, qui dénonce les mœurs de la bourgeoisie des années 30. Jeanne Moreau au sommet de son art.

Jules et Jim de François Truffaut avec Jeanne Moreau, Oscar Werner, Henri Serre. D’après le roman d’Henri-Pierre Roché (France, 1962, 1h44mn, noir et blanc). Deux hommes et une femme s’aiment pour la vie… En état de grâce, François Truffaut réalise un film enivrant et mélancolique, en perpétuel mouvement. Un hymne aux tourbillons de l’amour et de la vie, avec une Jeanne Moreau éblouissante.

Cette nuit et mardi matin, Ciné+ classic rend hommage à Jeanne Moreau en programmant notamment deux films.

A 1h45, Eva de Joseph Losey (Tyvian Jones est un menteur qui s'est bâti une réputation d'écrivain grâce aux ouvrages de son frère. Arrivant à Venise, il rencontre Eva, dont il tombe follement amoureux. Mais cette dernière a choisi de vivre une vie indépendante, se refusant à aimer et ne voulant pas être aimée. Tyvian se marie avec une autre femme, Francesca, mais aime toujours Eva, ce qui fait de sa vie un enfer - Allociné). Disponible à la demande tout comme Le miraculé.

A 3h30, Mr Klein, avec Alain Delon.

A 5h25, document Welles Angels, consacré à Orson Wells ; Jeanne Moreau y participe (document d'archives).

A 6h15, numéro du magazine Viva Cinéma : Louis Malle et Jeanne Moreau.

A noter que ce lundi à 19 heures, Europe 1 rediffuse l'émission de Frédéric Taddéi "Regarde les hommes changer" du 28 mai 2008, consacrée à Jeanne Moreau.