« Il était une fois... L'Homme » est de retour sur France 4 le 31 juillet.

A partir du lundi 31 juillet à 19h15 sur France 4, du lundi au vendredi (26 x 26'), programmation du cultissime animé « Il était une fois... L'Homme ».

Redécouvrez cette série d'animation qui retrace l'histoire de l'humanité, des origines de la vie jusqu'à la fin du XXe siècle.

Dès les premiers signes d'humanité, la série d'animation s'intéresse à une famille, dont les membres sont des gens de tous les jours avec une vie ordinaire. Ils traversent l'Histoire d'épisode en épisode : Pierre, le père, Pierrette, la mère, Pierrot, le fils, Petite Pierrette, la fille, Le Gros, ami de la famille mais aussi les stupides Teigneux et Nabot. Ils vont une fois de plus livrer leurs connaissances de façon ludique pour tout savoir et comprendre de l'histoire de l'humanité.

Produit par Procidis.