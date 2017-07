Il n'y a pas de volonté de faire disparaître l'investigation d'Envoyé spécial, assure Elise Lucet.

C'est peu dire que le magazine Envoyé spécial a déçu du côté des audiences cette saison 2016/2017 sur France 2. Ce rendez-vous ayant plus d'une fois attiré moins de 2 millions de téléspectateurs.

Interrogée dans le dernier numéro en date de Télé 2 Semaines, la journaliste Elise Lucet juge que proposer aux téléspectateurs trois heures sur des thématiques aussi lourdes, c'est beaucoup trop. D'où deux heures par numéro la saison prochaine, et un meilleur équilibrage des sommaires. Ces derniers étaient un peu trop noirs, estime Elise Lucet qui veut donc faire plus court et plus varié.

Il y aura du rééquilibrage mais pas de volonté de faire disparaître l'investigation d'Envoyé spécial, assure sa présentatrice. "On ne fera pas des sujets sur les barbecues ou les tongs ! Envoyé spécial, ce n'est pas ça".

Crédit photo © Charlotte Schousboe - France 2.