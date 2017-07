Inédit ce soir sur RMC Découverte : Aviation, l'héritage de 14-18.

Un document inédit, réalisé par Nicolas Jallot, proposé en première partie de soirée ce mardi sur RMC Découverte.

De la Première Guerre mondiale naît l’aviation militaire. Durant cette période, elle s’impose comme une arme incontournable dans la préparation et l’exécution des offensives militaires aériennes. Quelques mois de conflit ont poussé les états-majors à inventer, découvrir et apprendre le pilotage et les pièges à éviter afin de développer de nouvelles techniques de combat.

Un siècle plus tard, l'aviation s'inspire toujours des inventions et traditions de ses pionniers et as de 14-18. Leur héritage est toujours présent à bord des avions de ligne civils et dans les cockpits des avions de chasse. De Roland Garros à Georges Guynemer, des hommes ont tout découvert des grandes lois du vol en testant au péril de leur vie les techniques les plus folles.

Depuis leurs « Rafales » et avions de voltige ou d’entraînement les plus modernes, leurs successeurs portent un regard admiratif et respectueux sur leurs exploits et racontent comment la Première Guerre mondiale a transformé cet engin volant en une arme redoutable.