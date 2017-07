Italie, l'Histoire vue du ciel du 11 au 15 septembre sur ARTE.

Du 11 au 15 septembre 2017, du lundi au vendredi à 17h30 sur ARTE, programmation de la série documentaire inédite Italie, l’Histoire vue du ciel.

De Roland Théron, Adila Bennedjai-Zou et Jean-Philippe Urbach (2016, 5x26mn).

Cette série propose une immersion dans l’histoire de l’Italie, par la géographie, à travers cinq thématiques. Rien de tel, pour saisir cette histoire, que de regarder depuis le ciel les marques qu’elle a laissées sur les paysages et les hommes. L’ensemble se veut une ré exion géographique sur l’histoire de ce pays en remontant le temps et en s’a ranchissant des cadres contemporains qui, trop souvent, limitent notre pensée et notre regard.

Lundi 11 septembre › Le génie civil des Romains.

Mardi 12 septembre › Les cités états.

Mercredi 13 septembre › L’unité italienne.

Jeudi 14 septembre › Les villes du XXe siècle.

Vendredi 15 septembre › Une histoire tellurique.