Katia, Nicole, Marie, Yasmine et Véronique : qui est Reine du shopping cette semaine sur M6 ?

Présenté par Cristina Cordula du lundi au vendredi à 17h30 sur M6 : Les reines du shopping. Thème dès ce lundi 31 juillet : Témoin de mariage.

Les 5 prétendantes au titre de Reine du Shopping sont :

- Katia, 24 ans, est une conseillère financière au style branché décontracté. Peu à l'aise avec le thème « Témoin de mariage », la benjamine de la semaine sera en mal d'inspiration pendant son shopping, ce que ses concurrentes ne se priveront pas de souligner…

- Nicole, 55 ans, incarne tant et si bien l'élégance aux yeux de ses collègues de travail qu'elles lui ont attribué le surnom de « Reine Elizabeth ». Confiante et prenant tout son temps pendant ses essayages, la doyenne de la semaine devra se résoudre à finir son shopping au pas de course…

- Marie, 31 ans, est une belle blonde dynamique et cash venue tout droit de Belgique. Inspecteur de police, elle affiche un look ultra sexy en dehors de ses heures de service… Robes à paillettes ou à strass et décolletés vertigineux, Marie optera définitivement pour un style glamour lors de son shopping, un choix osé qui ne fera pas l'unanimité auprès de ses rivales !

- Yasmine, 47 ans, est une fan inconditionnelle de Cristina qui aura à cœur de jouer la bonne élève auprès de notre experte. Ne supportant pas le moindre fashion faux pas, elle n'épargnera pas ses adversaires. Perfectionniste, elle enchaînera les essayages jusqu'à trouver sa tenue coup de cœur… Yasmine obtiendra-t-elle après son défilé la validation de son idole et du showroom ?

- Véronique, 34 ans, est une véritable shopping addict. Quand il s'agit de mode, cette vendeuse en prêt-à-porter affiche une assurance en béton armé qui pourrait bien se fissurer après son défilé…

Katia, Nicole, Marie, Yasmine et Véronique devront trouver la tenue idéale pour le thème « Témoin de mariage » avec un budget de 450 euros et pas un centime de plus !