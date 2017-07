L'amour est dans le pré ce lundi : le coup de coeur de Sébastien et l'espièglerie de Roland.

Parties 5 et 6 ce lundi sur M6 de L'amour est dans le pré. Un programme à succès présenté par Karine Le Marchand.

5 participants s’apprêtent à rencontrer les auteur(e)s des courriers qui les ont le plus séduits :

• Carole, 48 ans, éleveuse de Saint-Bernard dans les Alpes-Maritimes.

• Romuald, 43 ans, éleveur de poules bio pour la vente des œufs en Haute-Saône.

• Raphaël, 44 ans, pêcheur en Haute-Savoie.

• Roland, 60 ans, éleveur de vaches allaitantes en Haute-Loire.

• Sébastien, 40 ans, éleveur de brebis et vaches allaitantes en Haute-Vienne.

Galvanisés par ce premier contact avec leurs prétendantes, Romuald et Roland nous offriront un florilège de moments d’anthologie. Face à la « zigounette » de l’espiègle Roland ou aux envolées lyriques du passionné et (très) loquace Romuald, les 3 et 9 soupirantes de nos célibataires vivront des tête-à-tête dont elles se souviendront. Derrière la légèreté – de façade - de ces échanges, les premières affinités commenceront à se dessiner…

Carole, de son côté, vivra des entrevues plus poussives face à des hommes subjugués par son charme mais tétanisés par le stress. Intimidés, à court de mots, « en eau », chacun ira de sa mésaventure au moment de séduire notre éleveuse de Saint Bernard. Malgré les déboires de ces messieurs, quelques bonnes surprises finiront toutefois par éclore.

Raphaël rencontrera 9 prétendantes parmi lesquelles plusieurs passionnées comme lui de nature et d’oiseaux. Des premières similitudes prometteuses mais notre romantique voyageur vivra-t-il ce fameux coup de foudre si cher à ses yeux ?

Sébastien enfin retrouvera son coup de cœur Laetitia, une ancienne camarade de classe dont il est l’amour caché depuis l’école primaire. Mais alors que 9 autres femmes sont aussi venues le conquérir, le rêve ne s’arrêtera pas là et une issue inattendue viendra conclure ces rendez-vous amoureux.

Dans l'épisode suivant, vers 22h : Quelques jours plus tard, c’est à la ferme que Carole, Sébastien, Romuald, Raphaël et Roland retrouveront les deux prétendant(e)s qu’ils ont souhaité revoir chez eux. Dans leur environnement, nos célibataires vivront une semaine pas comme les autres qui leur permettra de mieux découvrir leurs invité(e)s, et qui peut-être concrétisera les premiers coups de cœur esquissés lors des rendez-vous amoureux. Pour les deux soupirant(e)s, cette semaine champêtre sera également l’opportunité de découvrir l’univers agricole de leurs hôtes, avec tout ce que cela comporte. Regards complices, jeux de séduction, mais aussi premières petites piques et rivalités naissantes… déjà les premiers pas s’annoncent riches d’enseignements pour la suite du séjour… L’amour sera-t-il au rendez-vous ?

