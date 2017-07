L'amour est dans le pré ce lundi : les rencontres Christophe - Angélique et Gégé - Anne-Marie.

Parties 7 et 8 ce lundi 10 juillet sur M6 de L'amour est dans le pré. Un programme à succès présenté par Karine Le Marchand.

Ces quatre participants vont rencontrer pour la première fois celles et ceux dont les courriers les ont le plus fait vibrer :

- Julie, 33 ans, éleveuse de chevaux dans la Manche.

- Patrice, 52 ans, éleveur de vaches laitières dans la Sarthe.

- Gérard, dit « Gégé », 52 ans, éleveur de vaches et de brebis allaitantes en Haute-Vienne.

- Christophe, 46 ans, vigneron dans le Jura .

Christophe fera (enfin) la rencontre de celle qui se cache derrière la lettre sans photo, Angélique. Lors de l'ouverture des courriers, ses seuls mots avaient suffi à faire vaciller notre vigneron. La découverte de son visage après des jours d'attente confirmera-t-elle ce coup de cœur épistolaire ?

Gégé, lui aussi très ému à la lecture de ses lettres, découvrira pour la première fois Anne-Marie, qui l'avait bouleversé par sa douceur et sa sincérité. Un moment « phénoménal » et hors du temps pour notre sensible éleveur Haut-Viennois.

Pris d'un incontrôlable trac, Patrice vivra ses tous premiers rendez-vous amoureux face à cinq prétendantes. Un exercice « compliqué » pour notre souriant éleveur sarthois, très préoccupé par le choix qui l'attend. Les prémisses d'un premier amour l'aideront-ils à éclaircir ses pensées ?

Enfin, passée la légère déception des courriers, Julie rencontrera sept hommes plus que jamais déterminés à la conquérir. Pour notre romantique cavalière, qui mise beaucoup sur cette journée, le grand frisson sera-t-il enfin au rendez-vous ?