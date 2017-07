La chaîne jeunesse Nickelodeon dévoile un nouvel habillage.

Depuis mardi, la chaîne jeunesse NICKELODEON adopte un nouvel habillage à l’antenne.

Il se veut fun et coloré, et reflète l’univers décalé des séries et dessins animés phares de la chaîne, incarné par les héros de Bienvenue chez les Loud, Harvey Beaks, Bob l’éponge, The Thundermans, Les Tortues Ninja... en phase avec l’ADN propre de NICKELODEON.

Un look dynamique flambant neuf qui intègre des enfants en situations réelles pour refléter leur quotidien, sous forme de montages drôles et originaux, soutenu par un habillage sonore résolument orienté vers les kids, est-il souligné. "Une nouvelle identité visuelle pour NICKELODEON, en adéquation avec sa cible et dans le ton de son positionnement : drôle, responsable, créatif, complice et familial."