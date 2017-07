La famille à remonter le temps le 27 juillet sur M6 : spécial années 90.

Dernier volet de La famille à remonter le temps, programme inédit, le 27 juillet à 21 heures sur M6.

Rappel du concept : Tout le monde a rêvé de pouvoir voyager dans le temps. Pour la première fois, une famille va tenter cette expérience hors du commun. Pendant 3 semaines, Emmanuelle, Alain et leurs trois enfants vont se retrouver propulsés successivement dans les années 70, 80 et 90. Leur maison sera totalement réaménagée du sol au plafond pour correspondre exactement au mode de vie des français au cours de ces 3 décennies. Ils devront bien sûr abandonner derrière eux toute la technologie de 2016.

Tout le monde va être plongé 27 ans en arrière et revivre le quotidien de millions de Français à l’époque. Grâce aux objets cultes, mais aussi à des images d’archives exceptionnelles vous découvrirez, ou redécouvrirez avec eux cette décennie… Une décennie où les boys-band et “Hélène et les Garçons” déclenchent des crises d’hystérie ; où l’on n’ose plus manger de bœuf à cause de la vache folle ; où certains croient que l’an 2000 marquera la fin du monde… Une décennie où les Français découvrent internet et le téléphone portable mais aussi Nirvana et le botox…