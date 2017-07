La série documentaire Year Million diffusée dès le 3 septembre prochain.

Série documentaire inédite au format 6 X 60', Year Million sera programmée tous les dimanches, du 3 septembre au 8 octobre 2017 à 20h40 sur la chaîne National Geographic.

Year Million explore la vie du proche et lointain futur, où l’intelligence artificielle est omniprésente et les avancées en médecine et biologie allongent l’espérance de vie de centaines d’années.

La manière dont nous communiquons, travaillons et apprenons sera révolutionnée grâce à la télépathie et la réalité virtuelle.

La volonté d’explorer nous mènera au-delà de nos connaissances dans le cosmos, où nous découvrirons de nouvelles planètes, ressources, voire même de nouvelles formes de vies.