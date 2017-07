Prochainement en exclusivité française sur Syfy : diffusion de la série (attendue !) Midnight, Texas.

Manfred, un jeune medium capable de communiquer avec les morts, décide de s’installer dans une petite ville retirée du Texas nommée Midnight. Il va vite découvrir que les habitants ne sont pas ce qu’ils paraissent...

Certains de ses voisins ne sont autres que des créatures aux pouvoirs surnaturels : entre sorcière, vampire, ange ou encore loup-garou, ces étranges habitants ont trouvé un havre de paix où leurs différences sont acceptées. Afin de protéger leur ville et leurs secrets, ils vont devoir tous s’allier et former une grande famille pour lutter contre les menaces extérieures.

Casting : Francois Arnaud, Parisa Fitz-Henley, Jason Lewis, Arielle Kebbel, Dylan Bruce.

Une adaptation des trois romans de Charlaine Harris, l’auteur des livres True Blood.

Midnight Texas est réalisée par Monica Owusu-Breen (Charmed, Lost et Marvel: les agents du shield).

10x42'