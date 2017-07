La série Safe sera diffusée sur C8 : les personnages et le synopsis.

RED Production Company (STUDIOCANAL) a lancé le tournage de SAFE, une nouvelle série originale. La série (8 x 60’) a été commandée par le Groupe CANAL+ et par Netflix, est-il communiqué.

En France, elle sera diffusée en prime time sur C8.

La série est une création exclusive de l’écrivain à succès, Harlan Coben. Cette 1ère coproduction internationale d’envergure, au casting prestigieux, s’inscrit dans la politique de développement des fictions sur l’antenne de C8.

Michael C. Hall (Dexter, Six Feet Under), y interprète Tom, un chirurgien qui élève seul ses deux adolescentes après le décès de sa femme, deux ans auparavant. Son quotidien sera bouleversé par des événements soudains qui vont le transformer lui et ses proches. Jusqu’où sera-t-il prêt à aller pour protéger sa famille ?

Amanda Abbington (Sherlock, Mr Selfridges) joue Sophie, une brillante détective qui vit dans le même quartier que Tom. Sophie sait d’instinct qu’on ne peut se fier à personne, surtout quand, soi-même, on porte de lourds secrets... Sophie est séparée de son mari Josh, interprété par Emmett J. Scanlan (The Fall, Hollyoaks). Josh s’accroche désespérément à sa jeunesse. De manière générale, c’est le premier à délaisser sa famille qui sait pertinemment qu’elle ne peut pas compter sur lui...

Audrey Fleurot (Kaamelott, Engrenages, Intouchables) est Zoé, une professeure de français mariée depuis vingt ans à Neil et vivant dans une banlieue anglaise typique. Même si elle semble incarner l’innocence, on entrevoit chez elle un côté bien plus sombre. Mais que cache Zoé ?

Marc Warren (Les Arnaqueurs VIP, Snatch, Mad Dogs) tiendra le rôle de Pete, le meilleur ami et acolyte de Tom. Marc est comme un deuxième père pour les filles de Tom. Mais quel secret cache-t-il ?

S’ajoutent à ce casting d’exception Nigel Lindsay (Victoria, We Are Four Lions) et Laila Rouass (Holby City, Stella, Femmes de footballeurs) qui incarnent Jojo et Lauren Marshall, parents d’une jeune adolescente et symbolisant la famille idéale. Mais lorsqu’ils se trouvent impliqués dans un crime, leur monde parfait explose comme ils n’auraient jamais pu l’imaginer...

Les producteurs délégués de la série sont Michael C. Hall, Nicola Shindler, Harlan Coben, Danny Brocklehurst et le directeur du développement de RED, Richard Fee.

La série est produite par RED Production Company (STUDIOCANAL), les producteurs multi-récompensés à l’origine des séries Happy Valley et Last Tango in Halifax.