La série Signature, avec Sandrine Bonnaire, rediffusée dès le 18 août sur France Ô.

A partir du vendredi 18 août en première partie de soirée sur France Ô, rediffusion de la série française Signature découverte sur France 2.

6 épisodes de 52 minutes, réalisés par Hervé Hadmar. Scénario de Marc Herpoux et Hervé Hadmar.

Avec Sandrine Bonnaire, Sami Bouajila, Sara Martins;

Quelque part sur l'île de La Réunion iI y a 35 ans, Toman voit ses parents se faire assassiner devant lui. A 5 ans, il devient un enfant sauvage et apprend à vivre dans la montagne, seul. Aujourd'hui, Toman est pêcheur. Il ne sait ni lire, ni écrire. Confronté à la violence des hommes et à ses propres démons, Toman est, à son tour, devenu un assassin. Il tue ceux qui "font du mal" aux enfants. En 15 ans, Toman a tué six fois. Six victimes, dissimulées quelque part au plus profond de la nature sauvage de l'île.

Aujourd'hui, Daphné arrive à La Réunion. Journaliste, elle cherche un homme qui a disparu il y a plus de trois mois. Celui qu'elle cherche est la dernière victime de Toman.

Toman, mis en danger par l'arrivée de Daphné. Daphné mise en danger par la présence de Toman. Une rencontre. Un thriller au soleil, noir et sensuel, dans la diversité des hommes et de la nature.