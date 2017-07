La somme remportée par l'équipe d'Etchebest et Loana dans Fort Boyard samedi.

Depuis samedi dernier, chaque week-end, les téléspectateurs ont rendez-vous jusqu'à la rentrée avec le jeu Fort Boyard sur France 2. Des people jouent à chaque fois pour une association.

Hier, samedi 1er juillet, l'équipe tentait de remporter une belle cagnotte pour Pompiers Solidaires, organisation humanitaire qui a pour vocation d’agir aussi bien au niveau local qu’à l’international afin de préparer les populations aux risques et aux crises, dans une logique de long terme et dans le respect des aspects culturels, sociaux et politiques du lieu de son action.

Autour de Philippe Etchebest, Laurent Maistret, Loana, Olivier Dion, Enjoy Phoenix, Alma.

Indices : Voix, jouets, meuble, fort, banque.

Mot code : Coffre.

Temps dans salle du trésor : 3'130"

Somme remportée : 19.420 euros (contre 15.830 euros il y a une semaine pour l'équipe Lagaf).

Samedi prochain, les candidats seront Frédéric Lopez, Michael Jeremiasz, athlète handisport, Erika Moulet, Sylvie Tellier, Frédéric Chau, Bruno Guillon.

Crédit photo © Gilles Scarella - France 2.