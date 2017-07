La trilogie Dead or alive de Takashi Miike en août sur Action.

Cycle spécial trilogie Dead or alive du réalisateur Takashi Miike en août sur la chaîne Action.

Mardi 01/08 à 20h50 : Dead or alive (Interdit en salles aux moins de 16 ans)

Avec : Sho Aikawa, Renji Ishibashi, Riki Takeuchi.

Japon. 1999.

Jojima est un policier qui s'est fixé comme but de mettre fin aux activités du truand Ryuichi. Mais quand il voit que le seul moyen de sauver sa fille est de réclamer l'aide d'un caid yakuza afin de payer l'opération, Jojima n'hésite pas et pactise avec l'ennemi. De son côté, Ryuichi a aussi des problèmes familiaux : son petit frère, de retour des USA où il était parti étudier, réalise que l'argent qui a payé ses études provient d'actions criminelles.

Mardi 08/08 à 20h50 : Dead or alive 2 (Interdit en salles aux moins de 12 ans)

Avec : Sho Aikawa, Noriko Aota, Edison Chen.

Japon. 2000.

Alors qu'il s'apprête à assassiner un chef yakuza, Okamoto se fait devancer par un autre. Il empoche tout de même la somme qui lui était promise et retourne sur son île natale. Là-bas, il tombe sur le mystérieux assassin. Un homme qu'il connaît en fait très bien, vu qu'il s'agit de son ami d'enfance, Sawada. Pendant un court moment, les deux amis replongent dans leur passé. Mais les yakuzas et les triades sont à leur poursuite. Okamoto propose alors à Sawada de reprendre du service et de jouer les tueurs à gages afin de pouvoir offrir des vaccins aux enfants des pays défavorisés.

Mardi 15/08 à 20h50 : Dead or alive 3 (Déconseillé aux moins de 10 ans)

Avec : Sho Aikawa, Maria Chen, Richard Chen.

Japon. 2002.

Yokohama 2346. La belle ville portuaire japonaise est devenue un véritable cauchemar urbain. Afin de lutter contre la surpopulation, la nouvelle société en place, dirigée par un maire fou, force les citoyens à prendre une drogue qui les rend stériles. Un petit groupe de résistants cherche malgré tout à renverser le pouvoir en place. Ils sont aidés par un droïde à image humaine, nommé Ryu qui va rapidement se retrouver opposé à un officier de police déterminé à mettre un terme aux activités révolutionnaires. Jusqu'à ce qu'il menait n'était qu'un mensonge.