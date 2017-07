La Une des hebdos TV cette semaine : Nolwenn, Ingrid Chauvin, Alicia Aylies...

Comme chaque lundi matin sur le blog, découvrez la Une des hebdomadaires (ou quinzomadaire pour Télé 2 semaines) de la presse TV.

Alicia Aylies, miss France 2017, pose en couv' de Télé 7 jours. 7 mois après son élection, "confessions d'une battante". En accroche, un dossier sur les coulisses du feuilleton Demain nous appartient.

Future coach de The Voice sur TG1 et jeune maman, la chanteuse Nolwenn Leroy est à l'honneur dans Télé Poche pour un sujet à lire page 12 et 13.

Une énième fois, Kate Middleton en couverture de Télé Star. Un sujet people de deux pages concernant un éventuel troisième enfant avec le Prince William...

Quant à Télé Loisirs, promo pour Demain nous appartient avec une interview d'Ingrid Chauvin qui évoque ce que réserve son personnage.

Dossier animateurs qui s'apprécient beaucoup dans Télé 2 semaines, tels Laurence Ferrari et Michel Cymes, Thomas Sotto et Nikos, Marianne James et Laurence Boccolini.