La WWE et le Groupe AB renouvellent leur partenariat pour une 18ème année.

Pour les amateurs de catch US : La WWE et le Groupe AB renouvellent leur partenariat pour une dix-huitième année, avec un nouvel accord multi-annuel pour la diffusion des programmes de la WWE, dont les incontournables Raw et SmackDown, en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Monaco et Andorre.

Richard Maroko, Directeur Général adjoint du Groupe AB, a déclaré : « Les programmes de la WWE sont chaque semaine un événement et un succès d’audience sur nos chaînes. Nous sommes fiers d’être les partenaires privilégiés de l’une des plus grandes marques de divertissement. »

« Le Groupe AB partage notre vision et notre passion, notre envie de proposer des programmes divertissants et captivants pour nos fans », a déclaré Ed Wells, Vice-Président Exécutif de la WWE pour l’international. « Ce partenariat de longue date nous est cher, car il nous permet de mettre en avant, sur des marchés clés, notre formule unique de divertissement à la fois plein d’action et familial. »

Les chaînes AB1, RTL9, AB3 et AB4 du Groupe AB diffuseront Raw le jeudi et SmackDown le vendredi, ainsi que des live spéciaux de la WWE, comme WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series et Royal Rumble. Tous les programmes seront disponibles avec les commentaires en français à la demande.