Laëtitia Milot dévoile ce que réserve la saison 2 de la série La vengeance aux yeux clairs.

En septembre dernier, le feuilleton La vengeance aux yeux clairs avait été un beau succès d'audience le jeudi sur TF1. D'où la mise en chantier d'une saison 2.

Ce lundi, son interprète principale, la comédienne Laëtitia MIlot, évoque ce qui attend les téléspectateurs la saison prochaine...

La roue tourne, annonce celle qui joue le rôle d'Olivia : "Tout ce qu'elle a semé dans la première saison lui revient à la figure. Avant, elle chassait. Maintenant, elle est la proie. D'Etienne (Bernard Yerles) notamment. A travers sa fille Lou kidnappée, c'est elle qui est visée".

En matière de méchanceté, annonce Laëtita Milot, le personnage Etienne Chevalier va prouver qu'il avait encore de la réserve...

Concernant le personnage de Joris, psychopate disparu en fin de saison 1, il sera toujours présent, sous une forme que la comédienne vous laisse découvrir...

Parmi les nouveaux rôles dans cette suite, celui du capitaine de police Caradec, joué par le talentueux Thierry Frémont. "Il arrive avec un oeil neuf et ne fait pas de sentiment. Il ne voit que par les faits, et pour lui Olivia a sa part de responsabilité dans ce qui arrive. Elle devient donc à la fois la proie du clan Chevalier et celle de ce flic pur et dur".

Interview complète à découvrir dans Télé 7 Jours paru ce lundi 24 juillet, pages 9 à 11.