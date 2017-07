Lauriane, Michelle, Sabrina, Denise et Hedia : qui sera reine du shopping cette semaine ?

Présenté par Cristina Cordula, Les reines du shopping a pour thème cette semaine Moderne avec un imprimé ethnique. De lundi à vendredi à 17h25 sur M6.

Cette semaine, les 5 prétendantes au titre de Reine du Shopping sont :

- Lauriane, 31 ans, est une fan d'équitation plus adepte des imprimés à l'effigie des chevaux que des imprimés ethniques. Pour celle qui sera la première à se mettre en selle dans la compétition, séduire ses rivales et Cristina sera l'équivalent d'une course d'obstacles…

- Michelle, 52 ans, est une pétillante canadienne qui s'est installée à St-Etienne. Pleine d'enthousiasme, elle provoquera l'hilarité au showroom avec ses essayages qui ne manqueront pas d'originalité. Trop dépensière, Michelle sera contrainte de faire l'impasse sur un élément de sa tenue au risque d'être sévèrement sanctionnée par ses concurrentes et Cristina !

Sabrina, 22 ans, fashionista parisienne très sûre d'elle, cultive un look tendance et sexy. La benjamine de la semaine multipliera les essayages et tentera le tout pour le tout au jeu des enveloppes. Une stratégie payante ?

- Denise, 68 ans, professeure de biologie à la retraite, aime la mode mais ce qui lui plait par dessus tout, c'est rire ! Cette mamie cool et malicieuse le prouvera en s'amusant beaucoup pendant son shopping. Si ses blagues feront carton plein auprès de Cristina et de ses rivales, ses essayages eux auront tendance à faire grincer des dents…

- Hedia, 38 ans, chef des ventes dans l'automobile, est une véritable fashion addict à la garde-robe bien pourvue en articles de luxe. Contrariée par le budget imposé qu'elle considère trop restreint, notre lyonnaise se lancera pourtant dans des essayages de tenues très coûteuses quitte à en payer les conséquences sur le reste de son shopping !

Lauriane, Michelle, Sabrina, Denise et Hedia devront trouver cette semaine le look idéal pour le thème « Moderne en imprimé ethnique » avec un budget de 400 euros et pas un centime de plus !