Le 3 août sur NRJ12 : Paranormal, y a-t-il une arnaque ?

Présenté par Malika Ménard, le magazine Dans les secrets de... proposera une spéciale parnormal le jeudi 3 août en première partie de soirée sur NRJ12.

Au sommaire :

- Voyance. Chaque jour, 1 Français sur 4 s’empresse de lire son horoscope afin de découvrir ce que l’avenir lui réserve. En matière de prédiction, deux grands courants cohabitent : la voyance supposée être un don et l’astrologie, basée sur le positionnement des planètes. Mais qui sont ces marchands de rêves qui prédisent l’avenir ? Entre croyances et arnaques, plongez dans les secrets du business de la voyance.

- Gourous des temps modernes. Plus d’un Français sur quatre croit en l’existence du Diable et 1 sur 2 serait superstitieux. On compte aujourd’hui plus de 120 prêtres exorcistes en France contre une trentaine dans les années 80. Autrefois considéré comme ringard, l’ésotérisme a également le vent en poupe. Devenu tendance grâce à la saga «Harry Potter « les sorciers sont de plus en plus nombreux dans l’hexagone ! Alors qui sont ces magiciens, guérisseurs ou chasseurs de diable ? Vendent-ils de faux espoirs ou sont-ils dotés de vrais pouvoirs ?

- Médiums : Quand la mort rapporte. 41% des Français disent croire en l’existence des fantômes et 10% d’entre eux affirment avoir déjà ressenti leur présence. Rencontre avec des médiums qui disent communiquer avec les morts. Ont-ils un véritable don ou abusent-ils de la crédulité des gens ? Le surnaturel et l’argent font-ils bon ménage ? Entre illusions, réalité et supercherie, plongez dans les secrets de ceux qui murmurent à l’oreille des fantômes...