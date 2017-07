Le comédien Martin Landau et le réalisateur George Romero sont décédés.

Agé de seulement 77 ans, le réalisateur et scénariste américain George Andrew Romero est décédé. Suite à un cancer.

"Papa" des films de zombies avec La nuit des morts-vivants, Dawn of the dead (Zombie), Day of the dead, Land of the dead. Parmi ses autres films, Creepshow et la part des ténèbres.

Autre disparition, celle de Martin Landau. Figure bien connu des amateurs de séries 60's et 70's de par ses rôles dans mission impossible et Cosmos 1999. Cet américain avait 89 ans.

Martin Landau a reçu un Golden Globe pour Mission impossible puis plus de 20 ans plus tard pour son rôle dans le film Tucker. Son interprétation dans ce long-métrage lui vaudra un Oscar du meilleur second rôle. En 1995, il réalisera de nouveau le doublé Golden Globe - Oscar pour son second rôle dans Ed Wood.