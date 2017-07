A l’occasion de la 15ème édition du WORLD COSPLAY SUMMIT à Nagoya au japon qui se déroulera du 29 juillet au 6 août, MANGAS diffusera le documentaire Le cosplay, une peau de celluloid le vendredi 28 juillet à partir de 23h55.

Des dizaines de pays participent à cette compétition annuelle. Des cosplayers y sont élus champions du monde de cette discipline.

Un document de Noémie Alazard et Fabien Deljehier, qui ont notamment interrogé plusieurs cosplayers parlant de leur passion, confection des costumes et concours. Ce qu'apporte le cosplay à ces passionnés ? De la créativité, une ouverture professionnelle et une affirmation de soi.