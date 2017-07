Le CSA met en demeure RTL suite à des propos d'Eric Zemmour.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a communiqué avoir été saisi au sujet de la diffusion de propos tenus par Eric Zemmour au cours de l’émission « RTL Matin » du 2 février 2017, dans sa chronique intitulée « On n’est pas forcément d’accord ».

"Après examen de la séquence, le CSA a considéré que la gravité et le caractère provocateur des propos tenus par le chroniqueur, qui constituent un éloge de la discrimination et la critique de toutes les institutions judiciaires qui contribuent à lutter contre celles-ci, alors que ces propos n’ont fait l’objet d’aucune contradiction ni mise en perspective à l’antenne, constituaient un manquement caractérisé aux stipulations de la convention de RTL. Celles-ci précisent en effet que l’éditeur doit en effet veiller à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République et contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations."

Le CSA a donc mis en demeure la société CLT-UFA, éditrice du service RTL, de respecter les stipulations de l’article 2-4 de la convention du 2 octobre 2012.