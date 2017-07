Le Grand Blind Test fête l'été ce samedi à 21 heures sur TF1.

Produit par Shine France et Ardisson & Lumières. Présenté par Laurence Boccolini ce samedi 15 juillet à 21h sur TF1, Le grand blind test fête l'été.

L'équipe des Miss France composée de Sylvie Tellier, Alicia Aylies, Flora Coquerel et Malika Menard sera face à l'équipe des humoristes avec Artus, François Berléand, Cartman et Willy Rovelli pour tenter de remporter le titre de roi du Blind test.

La règle est simple : les deux équipes jouent l'une contre l'autre et doivent donner le nom de l'interprète le plus rapidement possible. Munies de tablettes, les célébrités devront y inscrire le nom du chanteur avant la fin du temps règlementaire.

"Pour ce prime inédit, Laurence Boccolini proposera, en plus des épreuves devenues cultes, de nouvelles épreuves 100% musicales et inédites ! Pour encore plus de musique, des artistes interpréteront en live leurs plus grands succès devant nos invités. Des tubes caliente aux années Disco, de Rihanna à Jean-Jacques Goldman, toutes les musiques de l'été seront représentées et toute la famille pourra jouer avec des titres connus de tous ! Il faudra rivaliser d'oreille musicale mais aussi de rapidité, de mémoire et d'humour pour remporter le titre de roi du Blind test !"

