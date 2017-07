Le groupe Canal annonce le renouvellement des droits du PGA TOUR (golf).

Le Groupe CANAL+ annonce le renouvellement des droits du PGA TOUR pour plusieurs saisons.

"Les meilleurs golfeurs du monde, à l’image de Dustin Johnson le n°1 Mondial actuel, Rory McIlroy, ou encore la jeune étoile montante Jordan Spieth, restent sur les antennes du Groupe (CANAL+, CANAL+SPORT et GOLF+) pour le plus grand bonheur des abonnés" est-il communiqué.

CANAL+ peut ainsi proposer ainsi une offre exclusive complète aux passionnés de Golf sur les antennes de Groupe CANAL :

- 4 Tournois Majeurs : The Masters, US Open, British Open, PGA Championship

- European PGA Tour en intégralité

- PGA Tour en intégralité

- World Golf Championships et Finale de la Race to Dubai

- HNA Open de France

- Evian Championship

- Ryder Cup 2018 et 2020 dont l’édition 2018 qui se déroulera en France en septembre.

Thierry Cheleman – Directeur des Sports du Groupe CANAL+ : "Nous sommes très heureux pour nos abonnés de continuer à leur proposer les tournois du PGA TOUR, et avec eux les performances des meilleurs golfeurs au monde. Le Groupe CANAL+ est diffuseur historique et exclusif du golf depuis de nombreuses années. La saison prochaine, le golf continue à bénéficier d’une place de choix sur nos antennes et sera régulièrement programmé sur CANAL+ ou CANAL+SPORT, en plus de notre chaine dédiée GOLF+. Avec le PGA TOUR, l’offre du Groupe CANAL+ est complète, de quoi ravir tous les fans de golf."