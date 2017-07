Le groupe Nice Matin a ouvert une cagnotte participative en faveur des sapeurs-pompiers.

Objectif : 15.000 euros. Et ça démarre on ne peut mieux : environ 2.500 euros en l'espace de quinze heures.

Alors que les incendies font rage depuis trois jours en région PACA, le groupe de presse Nice Matin (quotidiens Nice Matin et Var Matin) lance une cagnotte participative en faveur des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes et du Var.

""Force et courage". "Immense respect". Depuis lundi après-midi, vous êtes des centaines à nous envoyer des messages de soutien et de remerciements aux sapeurs-pompiers engagés sur les incendies qui font rage dans le Var et les Alpes-Maritimes. "Les pompiers sont devenus les héros de nos vacances que nous voudrions insouciantes!", nous écrit notamment Jean. Ils ont évité à de nombreuses maisons de brûler, ils ont évacué des dizaines de personnes dont la vie était menacée par les flammes. Ils sont nos héros. Mardi 25 juillet et après une nuit entière à lutter contre le feu, ils étaient près d'un millier à repartir au combat aux quatre coins du Var et des Alpes-Maritimes.

Vous publiez des dizaines de messages de remerciements mais vous vous êtes également nombreux à nous demander comment aider les sapeurs-pompiers. Pas pour combattre le feu, c'est leur métier. Mais les aider à améliorer leurs conditions de travail. Le groupe Nice-Matin a donc décidé d'ouvrir une cagnotte participative dont l'intégralité de la somme sera reversé au SDIS 83 et au SDIS du 06. Merci à tous de votre participation."