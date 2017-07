Le jour le plus chat le 8 août sur 6ter...

Le 8 août, journée internationale du chat, 6ter a décidé, cette année encore, de fêter cela comme il se doit avec une programmation événement dédiée aux matous.

TOO CUTE À 7.50

Les vidéos de bébés chats les plus irrésistibles du monde

FÉLINS À 15.15

En Afrique, au Kenya, dans l’une des régions les plus sauvages du monde, les animaux vivent libres et loin des hommes. Ce documentaire raconte l’histoire de deux familles de félins : Layla et sa lle Mara, les lionnes ; Sita, la guéparde. Elles essayent de protéger leurs petits des dangers de la nature. Documentaire réalisé par Keith Scholey et Alastair Fothergill (2011) raconté par Pascal Elbé.

GARFIELD 2 À 21.00

Retrouvez le 2ème chapitre des aventures de votre matou préféré ! Cette fois, Gar eld est en Angleterre ! Pris par erreur pour un prince, il commence à aimer de plus en plus son statut de chat royal ! Mais son règne est en danger : le terrible Lord Dargis est bien déterminé à se débarrasser de lui. Film d’animation réalisé par Tim Hill, avec les voix de Sébastien Cauet et Virginie E ra (2006)

LE ZAPPING LE PLUS CHAT À 22.30, VOLUMES 3 ET 4 INÉDIT Stars incontestables du net, les “LOLcats” cartonnent sur la toile et colonisent les réseaux sociaux ! Les chats superstars du web sont de retour sur 6TER avec les volumes 3 et 4 inédits du Zapping le plus chat ! Fatso, le chat qui joue du piano ; Rory, le chat qui aimait les voitures ; Cole & Marmelade, les chats youtubeurs ; Kido, le chat super intelligent... et bien d’autres encore vous donnent rendez-vous pour une compilation...

crédit photo © Rasulovs / Istoc