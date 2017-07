Le journaliste Olivier Galzi quitte la chaîne CNews.

Le site du quotidien Le Parisien a révélé le mail envoyé par le journaliste Olivier Galzi à la rédaction de CNews. Ce dernier annonce son départ.

Ces dernières années, il s'occupait de la tranche 22 heures - minuit sur la chaîne infos du groupe Canal.

En lieu et place ? Out le direct à en croire Le Parisien ! "A la rentrée, les deuxièmes parties de soirée qu’il assure depuis 2012 seront occupées par une rediffusion de l’émission d’Yves Calvi, diffusée en direct sur Canal+ quelques heures plus tôt."