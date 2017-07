Le Lillois Quentin remporte le premier Trophée Virgin Radio Project.

Hier, mardi 4 Juillet a eu lieu à Paris la finale du Virgin Radio Project. Les 11 finalistes sélectionnés étaient présents à l'Alhambra et ont, un par un, interprété un titre devant le public et le jury composé entre autres de Roberto Ciurleo, Directeur Délégué de Virgin Radio et Vincent Frèrebeau, Directeur du label Tôt ou Tard.

A l'issue de cette finale, le jury a voté et élu, parmi les 11 candidats, Quentin, grand vainqueur du Virgin Radio Project !

Comme des milliers d'autres, Quentin avait déposé son dossier de candidature (maquette de deux titres, vidéo et bio de présentation). Après des semaines de vote, 55 candidats (5 par ville) avaient été retenus. Puis 11, soit 1 par ville.

C'est donc Quentin qui représente la ville de Lille qui remporte le 1er Trophée Virgin Radio Project. Grâce à ce prix, il signe avec le label Tôt ou Tard et voit son titre diffusé sur l'antenne de Virgin Radio !

Quentin a 22 ans et il est passionné de musique depuis toujours, a appris le chant et la guitare à 15 ans. Il suit par ailleurs une formation de moniteur / éducateur. Fin 2015/début 2016, il met en place un financement participatif sur le Web pour son 1er album & 2 clips. Il a récolté plus de 3 000 euros à cette occasion. En décembre 2016, Quentin sort son 1er album "Avec le cœur".

Lien vers sa page Facebook :