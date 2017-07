Le monde de Jamy, ce soir : Mer, montagne, campagne, ils veillent sur nos vacances.

Numéro inédit du Monde de Jamy ce mercredi 12 juillet ne première partie de soirée sur France 3. Avec Jamy Gourmaud et Myriam Bounafaa. Produit par Gaël Leiblang pour Elephant Doc.

Chaque été, nous sommes souvent plongés dans un environnement différent de notre quotidien, avec ses charmes mais aussi ses imprévus : la marée qui peut nous prendre au piège, les coups de soleil, les aléas des randonnées en montagne, la météo, les insectes…

Comment éviter les pièges des courants de bord de mer ? Quels sont les effets du soleil sur notre peau et comment bien en profiter ? Excellente pour la santé, la randonnée en montagne doit respecter quelques règles pour rester un plaisir. Comment faire face aux caprices de la météo ou au vertige en altitude ? Où trouver à boire et à manger dans la nature sauvage ?

Myriam et Jamy se livrent pour l’occasion à des expériences particulièrement impressionnantes : Jamy se fait emporter par un courant de baïnes, Myriam s’enfonce volontairement dans les sables mouvants et se fait encercler par la mer qui monte… Clou du spectacle, nos deux reporters mettent à l’épreuve leur vertige sur l’arrête de l’aiguille du Midi, qui borde un précipice de 1000 mètres ! Ils sont partis au-devant des surprises que nous réservent les sites naturels les plus prisés de l’hexagone : Mont st-Michel, Côte atlantique, Gorges de l’Ardèche, Mont-Blanc… et ils nous aident à mieux profiter de nos vacances.

Grâce à des guides de randonnée ou de montagne, à des nageurs-sauveteurs, ils nous donnent la marche à suivre pour passer de bons moments !

Crédit photo © Etienne Chopin.