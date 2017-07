Le programme musical lors du feu d'artifice à Paris, diffusé ce 14 juillet sur France 2.

Les cérémonies du 14 juillet se clôturent à Paris par un feu d'artifice tiré de la Tour Eiffel. Comme les années précédentes, France 2 retransmet en direct cet événement, à la suite du concert classique donné au Champ-de-Mars. Vers 23 heures.

Quelques chiffres :

195 postes de tir ;

7 500 effets de 20 à 100 mm de diamètre ;

1 tonne de matière active ;

22 travailleurs sur cordes ;

13 points de tir ;

4 500 bombes de 75 à 200 mm de diamètre…

Le programme musical selon la mairie de Paris (société Ruggieri pour le feu) :

Introduction: Star Wars – The Force Awakens, Trailer Theme.

Tableau 14 Juillet: TIBZ – Nation.

Voyage dans Paris: Caravan Palace – Dramophone ; Parov Stelar – Catgroove ; The Chainsmokers – Paris ; Jacques Brel – La Chanson des vieux amants.

Écologie : Deep Forest – Sweet Lullaby.

JO et Sport : John Williams – Olympic Fanfare and theme ; Tonight (Instrumental Version) ; I Love You – Woodkid.

L’héritage et l’évolution : Indila – Dernière Danse ; Two Steps From Hell – All Is Hell Thats Ends Well.

Les Parisiens: Willy William ft. Cris Cab – Paris ; Frank Sinatra – I love Paris.

Final: partage et célébration : Ibrahim Maalouf – Red & Black Lights ; Two Steps From Hell – Starchild.

Ci-dessous, un des plus beaux tableaux, toutes années confondues (ici, 2014 ) :