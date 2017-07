Les 4 concurrents d'Une boutique dans mon salon cette semaine sur M6.

Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août à 16h15 sur M6, deuxième semaine de la saison 2 du programme Une boutique dans mon salon.

4 vendeurs et vendeuses auront 1h30 pour convaincre, au cœur de leur salon, un panel de 5 acheteuses... Ils vont leur présenter leurs produits exclusifs et innovants, prodiguer leurs précieux conseils, et vont mettre en place leurs stratégies de vente. Pendant chaque vente, les vendeuses vont observer les moindres faits et gestes de leurs rivales, et vont s’attribuer des notes... pas toujours très objectives ! Ces notes compteront pour la moitié de la note finale. A l’issue de chaque vente, nos 5 acheteuses feront des pré-commandes... Mais les confirmeront-elles en fin de semaine ? Attention ces ventes compteront pour l’autre moitié de la note finale !

Cette semaine, direction Metz et sa région, où 3 vendeuses et 1 vendeur à domicile seront en compétition, sur le thème « Simplifiez votre ménage comme par magie ! » :

Fabienne, 48 ans, véritable fée du logis, est déjà la meilleure vendeuse de sa marque. Elle aime astiquer et nettoyer tous les recoins de sa maison et c’est avec beaucoup d’humour qu’elle va présenter ses produits bio-technologiques à ses acheteuses. Un atout selon elle pour un ménage facilité ! Mais va-t-elle séduire notre panel d’acheteuses ?

Noémie, 31 ans, est une maman wonder woman de 4 enfants qui détestait faire le ménage ! C’est en testant les produits qu’elle vend depuis 12 ans qu’elle s’est découvert une passion pour l’entretien de la maison. Ses atouts : elle organise des ateliers ludiques où elle fait jouer ses acheteuses pour les faire participer, afin de leur faire aimer elles-aussi la corvée du ménage. Ces qualités feront-elles d’elle la meilleure vendeuse à domicile de la semaine ?

Brigitte, 56 ans, est là pour montrer que ses produits sont les meilleurs. Elle a découvert la vente à domicile il y a 7 ans et croit dur comme fer à l’ultra efficacité de ses produits. Elle qui ne passe pas inaperçue avec son rouge à lèvres et ses cheveux roses, parviendra-t-elle à convaincre les acheteuses ?

Benjamin, 27 ans, est le séducteur de la semaine. Il est tombé dans les produits ménagers de sa maman il y a 17 ans, quand elle a lancé son entreprise de vente de produits ménagers. Un destin tout tracé pour le benjamin de la compétition. Son principal atout : séduire ses acheteuses.