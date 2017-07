Les caméras de Capital ont passé six mois dans les coulisses du Parc Astérix.

Un sujet diffusé dimanche 23 juillet à 21 heures sur M6, lors de l'émission Capital (un autre reportage sera - encore - consacré au zoo de Beauval).

C’est l’histoire d’un petit moustachu bien décidé à reconquérir la Gaule. Passe encore de se faire dominer par une souris américaine : mais se faire doubler par les lapins crétins du Futuroscope et les chevaliers du Puy du Fou, ça, non ! Cette année plus que jamais, le Parc Astérix met le paquet, car ses concurrents vont faire très fort : ils ont tous des anniversaires à fêter : Disney ses vingt-cinq ans, le Futuroscope ses trente et le Puy du Fou ses quarante !

Alors, il faut résister. Encore et toujours.

Installé dans l’Oise aux portes de Paris, le parc Astérix inspiré du personnage de la BD la plus vendue au monde ne se satisfait plus du statut d’aire de jeux fréquentée à la journée par les petits Parisiens ; il ambitionne de devenir une destination familiale de plusieurs jours qui attire les provinciaux. Son objectif est clairement affiché : atteindre les deux millions de visiteurs, la condition pour entrer dans le top dix des parcs européens et changer de dimension. Pour cela, il lance cette année une nouvelle attraction spectaculaire, Pégase Express, au budget colossal de seize millions d’euros.

La potion magique sera-t-elle suffisamment efficace pour booster le petit parc gaulois ? les caméras de Capital ont passé six mois dans les coulisses du Parc pour voir si leur stratégie, élaborée au cœur de l’hiver, s’avère finalement payante.