Les candidates de 4 mariages pour une lune de miel du 24 au 28 juillet (vidéo).

De ce lundi 24 juillet à vendredi vers 17h10 sur TF1, nouvelle semaine de compétition pour les amateurs du programme 4 mariages pour une lune de miel.

Les quatre futurs couples mariés, dont Amandine et Romain, acceptent de se faire juger alors qu'ils sont censées vivre le plus beau jour de leur vie ! Ils et elles ne se connaissent pas. Pourtant, ce jour-là, ils vont être jaugés et évalués par les autres.

A chaque épisode, alors qu'une jeune femme se fait passer la bague au doigt, les trois autres candidates, invitées à la cérémonie et à la soirée, vont devoir noter le mariage sur différents critères.

Le duo obtenant les meilleures notes remportera la lune de miel de ses rêves.