Les candidates de 4 mariages pour une lune de miel du 3 au 7 juillet sur TF1.

De lundi à vendredi vers 17 heures sur TF1, quatre nouvelles candidates dans 4 mariages pour 1 lune de miel.

Petit aperçu dans la vidéo ci-dessous de ce qui attend les téléspectateurs du 3 au 7 juillet. Une arrivée en avion, des camions, un couple belge, des pleurs pour le"vol" d'une chanson, une entrée de bal ratée et comme souvent de la mauvaise foi.

"Pour tenter de décrocher la lune de miel de leurs rêves, les quatre couples mettent en compétition le plus beau jour de leur vie : leur mariage. Ils ne se connaissent pas. Pourtant, ce jour-là, ils seront jugés et évalués par les autres. A chaque épisode, alors que l'un des couples se dit oui, les trois autres mariées, invitées à la cérémonie et à la soirée, devront noter le mariage sur plusieurs critères ! Une invitation pas tout à fait comme les autres car tous sont en compétition et convoitent le titre de "meilleur mariage". A chaque couple de rivaliser d'imagination et de créativité pour rendre ce jour exceptionnel et unique".

Vendredi, chaque couple découvrira les notes et appréciations des autres. Puis le vainqueur sera révélé.