Les Cinéastes de L’ARP profondément choqués par une décision prise par Canal+.

Les Cinéastes de L’ARP - société civile des auteurs - réalisateurs - producteurs - se disent profondément choqués par la décision prise par Canal+ de ne plus s’acquitter des montants dus aux créateurs en vertu du droit d’auteur.

Cette décision unilatérale vise un accord légalement conclu entre les parties et augure d’un état d’esprit délétère, font-ils savoir dans un communiqué.

"L’avenir de notre modèle de financement va pourtant nécessiter concertation et inventivité afin de fixer un nouveau cadre intégrant tous les partenaires numériques. Ces derniers, comme CANAL+ et l’ensemble des diffuseurs, ne peuvent s’exonérer d’un accord avec les auteurs : celui-ci génère les revenus nécessaires à la vie des créateurs, et donc à leur liberté d’expression. Les Cinéastes de L’ARP soutiendront sans faillir les sociétés d’auteurs engagées dans cette négociation vitale avec, nous l’espérons, le soutien des pouvoirs publics ; ils ne peuvent rester indifférents face à des pratiques d’une telle violence."

Claude Lelouch est Président d’Honneur du Conseil d'administration de l'ARP. Radu Mihaileanu est Président. Dante Desarthe, Eric Lartigau, Pierre Jolivet sont vice-Présidents. Parmi les membres du Conseil d’Administration : Patrick Braoudé, Christian Carion, Costa Gavras, Michel Hazanavicius, Thomas Langmann, Olivier Nakache, Eric Tolédano.